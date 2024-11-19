В Курске простились с главредом «Народной газеты» Юлией Кузнецовой
Журналистка погибла под атакой украинских дронов.
Фото: © РИА Новости/Ирина Геращенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Курске состоялась церемония прощания с главным редактором «Народной газеты» Юлией Кузнецовой, которая погибла в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Региональное информационное агентство «Курск».
Прощание с 34-летней журналисткой, матерью двоих детей, прошло в храме Иоанна Богослова.
«В тот день (день смерти — Прим.ред.) Юлия отправилась в родную редакцию, чтобы забрать архивные дела. Журналист также собиралась рассказать в своем новом материале об обстановке в районе», — уточняется в сообщении издания.
Трагедия произошла в воскресенье, 17 ноября. В автомобиль, в котором ехала Юлия, попал украинский FPV-дрон. Ранения получили оператор электронного набора и верстки «Народной газеты», а также участковый уполномоченный полиции. Врачам удалось их спасти. А вот Кузнецова получила травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.
По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала убийство Кузнецовой проявлением преступной сущности киевского режима.
- 19 нояб
- «Как в бейсболе»: раненый российский десантник отбил лопатой гранату ВСУ
- 19 нояб
- Экипаж Ми-28НМ разнес опорный пункт ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 нояб
- В курском приграничье противника уничтожают «Молнии-2»
- 18 нояб
- До сих пор слышны взрывы: как саперы обезвреживают мины в курском приграничье
- 18 нояб
- «Преступная сущность»: в МИД прокомментировали убийство главреда курской газеты
- 18 нояб
- Более 20 боевиков ВСУ сдались в плен в Курской области
- 18 нояб
- ВСУ понесли большие потери при попытке вырваться из «котла» в Курской области
- 18 нояб
- Средства ПВО за ночь уничтожили 59 беспилотников ВСУ над пятью регионами России
- 18 нояб
- Франция и Великобритания разрешили Украине бить вглубь России
- 17 нояб
- Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойными ATACMS вглубь РФ
Читайте также
87%
0.09 105.73
0.27
Нашли ошибку?