Совфед одобрил закон о списании долгов до 10 млн рублей по кредитам бойцам СВО

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Евгения Романова
Евгения Романова 88 0

Какие условия должны быть соблюдены для этого?

Совфед одобрил закон о списании долгов до 10 млн рублей по кредитам бойцам СВО

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Совет Федерации принял закон о списании долгов в размере до десяти миллионов рублей по кредитам участникам спецоперации. Решение было принято в ходе пленарного заседания.

Согласно закону, прекращаются кредитные обязательства мобилизованных, военнослужащих, которые проходят службу по призыву в армии РФ и заключили контракт с Минобороны не ранее 1 декабря 2024 года сроком на один год и более для выполнения задач СВО, и их супругов.

Причем долги списываются в том случае, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании. Размер такой суммы со дня заключения контракта о прохождении военной службы не должен превышать десяти миллионов рублей. При таких условиях прекращается и исполнительное производство.

На днях участникам спецоперации увеличили выплаты за тяжелые ранения. Новое распоряжение кабмина вводит три ступени выплат по степени тяжести — три миллиона, один миллион, 100 тысяч рублей. Эта градация соответствует нормам закона о социальном страховании, утвержденным еще в 1998 году.

К тяжелым травмам отнесены, например, проникающие ранения черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга. При этом легкими считаются в том числе переломы лодыжек, костей запястья, ключиц, вывихи, и ожоги.

Ранее 5-tv.ru писал, что 4,5 тысячи участников зарегистрировались на второй поток программы «Время героев» за сутки.

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