Армия России освободила населенный пункт Дальнее в ДНР

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Евгения Романова
Евгения Романова 2 977 0

ВС РФ продолжают выполнять задачи спецоперации и зачищать территорию республики от украинских националистов.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Дальнее в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Дальнее Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также российские войска нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Червоное, Северск, Веролюбовка, Дачное и Курахово в ДНР. В ходе боев на этом участке войска киевского режима потеряли до 380 боевиков, 12 авто, одну самоходную артиллерийскую остановку Braveheart и гаубицы — одну Д-30, две Д-20 и четыре М119. Кроме того, ВС РФ уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и полевой склад боеприпасов ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил боевую технику ВСУ. Российские силы продолжают вытеснять врага с приграничных районов Курской области.

Тема:
Спецоперация
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