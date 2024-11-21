За минувшие сутки ВСУ потеряли более 150 боевиков в Курской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 45 0

ВС РФ нанесли ряд успешных ударов по скоплениям живой силы и техники врага.

За минувшие сутки ВСУ потеряли более 150 боевиков в Курской области

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Курская область

Российские силы продолжают операцию по вытеснению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«Подразделения группировки войск „Север“ нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ», — говорится в сообщении.

Также ВС РФ нанесли ряд успешных ударов по скоплениям живой силы и техники противника в Сумской области.

При этом ВСУ за минувшие сутки потеряли в регионе более 150 боевиков. Еще пятеро сдались в российский плен.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска завершили уничтожение группировки ВСУ в Курской области.

 

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