Российские войска завершили уничтожение группировки ВСУ в Курской области
Боевики были блокированы в районе Ольговской рощи.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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В Курской области российские войска завершили уничтожение группировки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), блокированной в районе Ольговской рощи. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Всего за сутки потери противника на данном направлении составили до 400 убитыми и раненными. Кроме того, ВСУ потеряли шесть боевых машин пехоты, среди которых — немецкая Marder, а также американский бронетранспортер М113 и самоходную артиллерийскую установку AS-90 британского производства.
За сутки плен взяты 11 боевиков. На этом направлении работают подразделения группировки войск «Север».
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в курском приграничье противника уничтожают «Молнии-2».
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