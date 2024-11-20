Российские войска завершили уничтожение группировки ВСУ в Курской области

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Срочная новость 54 0

Боевики были блокированы в районе Ольговской рощи.

Российские войска завершили уничтожение группировки ВСУ в Курской области

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Курская область Спецоперация

В Курской области российские войска завершили уничтожение группировки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), блокированной в районе Ольговской рощи. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Всего за сутки потери противника на данном направлении составили до 400 убитыми и раненными. Кроме того, ВСУ потеряли шесть боевых машин пехоты, среди которых — немецкая Marder, а также американский бронетранспортер М113 и самоходную артиллерийскую установку AS-90 британского производства.

За сутки плен взяты 11 боевиков. На этом направлении работают подразделения группировки войск «Север».

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в курском приграничье противника уничтожают «Молнии-2».

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