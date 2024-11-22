Обрушится на Москву в субботу: что известно о приближающемся циклоне «Каэтано»

Стихия ранее «прошлась» по Европе, где местами из-за нее объявляли оранжевый уровень погодной опасности.

В субботу, 23 ноября, в Москву придет циклон «Каэтано», который принесет холод и сильные осадки. Ожидается, что в столице и Подмосковье выпадет снег, который, по прогнозу синоптиков, в некоторых местах не растает до весны.

Принесет настоящую зиму

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал москвичей не расслабляться — уже завтра в столице ожидаются дождь с мокрым снегом и гололедица, которые принесет очередной циклон.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, речь идет о циклоне «Каэтано», с приходом которого в Москве и области сформируется устойчивый снежный покров.

Эксперт в своем Telegram-канале прогнозирует, что активный балканский циклон «Каэтано» атакует столичный регион с юго-запада, из-за чего в Москве начнутся обильные влажные снегопады — в переводе на воду выпадет 9-11 миллиметров осадков.

Высота снежного покрова в Москве, по словам специалиста, будет достигать шести сантиметров, на востоке, юге и севере Подмосковья — до пяти сантиметров, на западе — в районе Можайска, Рузы, Волоколамска — до 14 сантиметров. Выпавший снег, прогнозирует Тишковец, продержится до весны.

Он отметил, что в субботу ночью температура опустится до минус двух градусов, а днем воздух прогреется не более чем до плюс двух градусов.

Расправился с Францией и Испанией

Известно, что циклон «Каэтано» сформировался примерно 20 ноября над Атлантическим океаном и стал третьим в этом сезоне. (До него, в первых числах ноября, был циклон «Мартина», накрывший в том числе Москву и принесший сильные дожди).

По сообщениям европейских СМИ, сначала циклон обрушился на Канарские острова, принеся с собой ураганный ветер — до 25 м/с и волны высотой до пяти метров.

После этого «Каэтано» направился во Францию: в Париже выпало до трех сантиметров снега, а на севере Франции в Нормандии — до десяти сантиметров.

Затем циклон добрался до Испании, из-за чего в некоторых регионах страны объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Зима опаздывает на десять дней

Тишковец прогнозирует, что после прихода «Каэтано», в воскресенье, 24 ноября, в Москве наступит метеорологическая зима. Это произойдет с опозданием на десять дней, отметил синоптик.

Он добавил, что «благодаря гребню антициклона» погода наладится: выглянет солнце, осадков не ожидается, но при этом слегка подморозит — утром будет до минус пяти градусов, днем — до минус трех.

Что касается долгосрочных прогнозов, то зима в Москве ожидается теплой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она прогнозирует, что декабрь и январь в столице будут теплее обычного: температура воздуха прогреется на один-три градуса выше нормы. При этом ожидается избыток осадков — месячная норма будет превышена почти на 20%.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какая погода ждет москвичей на следующей неделе, по прогнозу Романа Вильфанда.