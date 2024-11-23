«Солнцепек» накрыл огнем укрытия и «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 49 0

Опубликовано видео, как «Солнцепек» уничтожил укрытия и опорные пункты ВСУ

Фото, видео: Фадеичев Сергей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

Попадая в цель, термобарический снаряд распыляет и воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура в несколько тысяч градусов уничтожает все живое.

Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» группировки войск «Запад» уничтожил опорные пункты и укрытия ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился ночью. Работать в это время суток расчетам приходится едва ли не чаще, чем днем. Это безопаснее, и дополнительно создает эффект неожиданности для противника.

Попадая в цель, термобарический снаряд распыляет и воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура в несколько тысяч градусов уничтожает все живое.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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