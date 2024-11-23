ВС РФ уничтожили самолет МиГ-29 ВСУ на земле
За минувшие сутки противник потерял более 1500 боевиков на полях СВО.
Фото: © РИА Новости/РИА Новости
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Российские войска уничтожили самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на земле. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Уничтожен на земле самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — уточнили в ежедневной сводке российского оборонного ведомства.
Помимо этого, российским силам ПВО удалось сбить 59 вражеских беспилотников, три управляемые авиационные бомбы «Hammer» и восемь реактивных снарядов HIMARS.
На всех направлениях специальной военной операции за минувшие сутки было уничтожено до 1535 боевиков ВСУ.
ВС РФ нанесли успешные групповые удары по скоплениям живой силы, техники и военным аэродромам противника в 149 районах.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ показало кадры освобождения Новодмитровки в ДНР.
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