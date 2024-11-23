ВС РФ уничтожили самолет МиГ-29 ВСУ на земле

Российские войска уничтожили самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на земле. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Уничтожен на земле самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — уточнили в ежедневной сводке российского оборонного ведомства.

Помимо этого, российским силам ПВО удалось сбить 59 вражеских беспилотников, три управляемые авиационные бомбы «Hammer» и восемь реактивных снарядов HIMARS.

На всех направлениях специальной военной операции за минувшие сутки было уничтожено до 1535 боевиков ВСУ.

ВС РФ нанесли успешные групповые удары по скоплениям живой силы, техники и военным аэродромам противника в 149 районах.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ показало кадры освобождения Новодмитровки в ДНР.