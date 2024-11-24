Дарят теплоту и заботу: женщины-медики рассказали о сложностях работы в зоне СВО

В День матери женщины-медики рассказали о сложностях работы в зоне спецоперации, а также, что им помогает. К примеру, как призналась в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru представительница прекрасного пола с позывным «Оса», ее оберегают игрушки, рисунки и письма, которая она получает от детей.

Она вспомнила, что в армию служить пошла добровольцем. А теперь находится в должности командира медицинского взвода 169-й мотострелковой бригады. Ее поддерживает 20-летний сын, а также помощь абсолютно посторонних. Так, она рассказала, что во время боевого задания ее уазик был подбит. Водителя ранило. Пока Оса оказывала медицинскую помощь мужчине, прилетел беспилотник. Военные тут же стали прятаться, а вместе с тем, в ее руках оказалась мягкая игрушка в виде кота.

«Дрон надо мной повис, а в этот момент котик ребенка мне в руки скатился», — заявила «Оса».

На ее счету сотни спасенных жизней, но первыми пациентами были пленные украинские боевики. Поначалу она не поняла, кому оказывает помощь, но потом ей рассказали коллеги. О своей мотивации служить в армии она не сказала, но для многих женщин это желание защищать Родину наравне с мужчинами. По крайней мере, так призналась фельдшер первого артиллерийского дивизиона с позывным Мика. Ей часто приходится контактировать с одногодками своей старшей дочери, поэтому слово «мама» женщина и там слышит часто.

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