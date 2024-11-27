Эпипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Опубликовано видео, как Су-34 нанес удар по позициям ВСУ в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Курская область

Он наносился по разведанным целям авиационными бомбами.

Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил по опорному пункту ВСУ в курском приграничье. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив подтверждение о ликвидации всех целей, бомбардировщик вернулся к точке вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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