Вертолеты Ка-52м бьют врага в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Опубликовано видео работы вертолетов Ка-52м в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Курская область

Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м, в составе смешанной тактической группы, уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

Личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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