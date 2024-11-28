В курском приграничье мальчик Сережа ежедневно встречает российских военных
Даже в плохую погоду продолжает нести службу.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Обоянском районе Курской области мальчик по имени Сережа с позывным «Патриот» ежедневно встречает российских военных, которые отправляются на фронт или возвращаются после боя. Эксклюзивными кадрами делится 5-tv.ru.
Маленький ребенок мужественно стоит на дороге, одетый в бронежилет и каску, а в руках у него — игрушечный автомат, который ему подарили военнослужащие. Он приветствует каждого бойца и желает всем скорой победы. Даже самая плохая погода не мешает Сереже нести службу.
Как удалось выяснить, в будущем юный герой хочет стать военным и служить в ВДВ. У него уже собралась целая коллекция шевронов от разных подразделений.
Сережа — младший ребенок в многодетной семье. Всего их шестеро. Известно, что родители полностью поддерживают выбор будущей профессии сына.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки.
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