В курском приграничье мальчик Сережа ежедневно встречает российских военных

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 23 0

Даже в плохую погоду продолжает нести службу.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

В Обоянском районе Курской области мальчик по имени Сережа с позывным «Патриот» ежедневно встречает российских военных, которые отправляются на фронт или возвращаются после боя. Эксклюзивными кадрами делится 5-tv.ru.

Маленький ребенок мужественно стоит на дороге, одетый в бронежилет и каску, а в руках у него — игрушечный автомат, который ему подарили военнослужащие. Он приветствует каждого бойца и желает всем скорой победы. Даже самая плохая погода не мешает Сереже нести службу.

Как удалось выяснить, в будущем юный герой хочет стать военным и служить в ВДВ. У него уже собралась целая коллекция шевронов от разных подразделений.

Сережа — младший ребенок в многодетной семье. Всего их шестеро. Известно, что родители полностью поддерживают выбор будущей профессии сына.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки.

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