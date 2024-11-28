В курском приграничье мальчик Сережа ежедневно встречает российских военных

В Обоянском районе Курской области мальчик по имени Сережа с позывным «Патриот» ежедневно встречает российских военных, которые отправляются на фронт или возвращаются после боя. Эксклюзивными кадрами делится 5-tv.ru.

Маленький ребенок мужественно стоит на дороге, одетый в бронежилет и каску, а в руках у него — игрушечный автомат, который ему подарили военнослужащие. Он приветствует каждого бойца и желает всем скорой победы. Даже самая плохая погода не мешает Сереже нести службу.

Как удалось выяснить, в будущем юный герой хочет стать военным и служить в ВДВ. У него уже собралась целая коллекция шевронов от разных подразделений.

Сережа — младший ребенок в многодетной семье. Всего их шестеро. Известно, что родители полностью поддерживают выбор будущей профессии сына.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки.