Удар по объектам на дистанции более 20 километров был нанесен с предельной точностью.

Расчеты гаубиц «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» уничтожили огневые средства ВСУ на южно-донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Гиацинт-С» получили координаты, выявленные с помощью беспилотников, выполнили наводку орудий и поразили позиции националистов, находившиеся на дистанции свыше 20 километров.

Примечательно, что корректировка огня проводилась в режиме реального времени. Это позволило нанести удар наиболее точно при минимальном количестве выстрелов. Боевая задача была выполнена, и артиллеристы замаскировали орудие.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.