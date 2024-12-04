Российские танкисты ударили по еще одному опорнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 31 0

Опубликовано видео атаки российских танков Т-80БВМ

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Боевая задача бала выполнена.

Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Север» в зоне проведения специальной военной операции уничтожили выявленные опорные пункты и живую силу ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Танки могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций — за рельефом местности или в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными, и сильно снижает риск для экипажей. Выполнив боевую задачу, подразделение меняет место дислокации с целью предупреждения ответного огня артиллерии или атаки дронами-камикадзе неприятеля.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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