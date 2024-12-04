Украинские боевики бегут, бросая технику, в том числе — западные образцы.

Новейшие образцы западной техники украинские формирования также вынуждены бросать. Боевики ВСУ бегут из укрепрайонов, которые они соорудили в курском приграничье.

Одно из подразделений наши военные уничтожили при попытке переправится на лодках через реку. Как это было, показал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

На кадрах — береговая линия реки Псел, юго-западный участок курского фронта. Здесь боевики успели возвести мощный укрепрайон, надеялись на длительную оборону, но просчитались. На кадрах видно, как морпехи 17го полка, занимают один опорник за другим.

Этот минометный расчет трое суток прикрывал наших штурмовиков во время атаки.

«Огонь был очень плотный, не давали поднять головы противнику, срывали ротацию», — говорит боец с позывным «Горец».

Так, после нескольких дней массированных обстрелов оборона ВСУ начала сыпаться. Боевики бросили позиции и побежали к реке.

«Опорные пункты мы начали разносить, а они кинулись в бегство, и начали подъезжать пикапы для поддержки огня и для эвакуации через реку. Также мы не давали лодкам пробиться на другую сторону реки», — рассказывает командир орудия с позывным «Волга».

В этот момент ВСУ подняли в воздух ударные беспилотники. Один из них выследил наших минометчиков, началась погоня за машиной. Но бойцам чудом удалось избежать ранений.

Яркий пример того, как «мангалы» помогают нашим бойцам. На «Урале» двигался наш минометный расчет, когда в него попал украинский беспилотник. Удар пришелся по балке. Кумулятивная струя прожгла ее и пошла по касательной, не задев расчет, который находился в кабине.

«Удар. На секунду отключило, всех отключило. И я на руле завис. Вторую секунду пришел в себя и поехали», — говорит российский военнослужащий.

«Вгрызаясь» в Суджанский район, разрозненные группировки ВСУ продолжают отстреливаться, но наступательная инициатива полностью утрачена.

Когда-то это был серьезный укрепрайон боевиков. Траншеи тянулись на сотни метров, боеприпасов и провизии хватало на целую роту. Здесь же были и огневые точки. Теперь это — руины. Сначала отработала артиллерия и авиация. А дальше пехоте осталось лишь зачистить опорник и продвинуться еще дальше, оттесняя боевиков к границе и отрезая остальные украинские соединения от снабжения.