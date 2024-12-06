Российская авиация под покровом ночи уничтожила боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео атаки истребителя-бомбардировщика Су-34
Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Цели уничтожены, а российские пилоты вернулись на базу.
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ ночью нанес удар по бронированной технике и боевикам ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Атака множественных целей производилась авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). После подтверждения ликвидации противника экипаж российского самолета благополучно вернулся на аэродром вылета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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