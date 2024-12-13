Огневой удар: в Запорожской области ВС РФ уничтожили опорники ВСУ
В Запорожской области ВС РФ уничтожили опорники ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
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Данные о целях артиллеристы получили от операторов беспилотников.
Российская артиллерия накрыла позиции ВСУ в Запорожской области. РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» уничтожила несколько опорных пунктов противника.
Данные о целях артиллеристы получили от операторов беспилотников. Бойцы сразу выдвинулись на позиции и нанесли огневой удар по координатам.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что расчет ЗРК «Стрела» охотится за дронами ВСУ под Кременной. Бойцы 169-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» контролируют небо в районе города.
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