Экипаж танка Т-72Б3 уничтожил опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж танка Т-72Б3 уничтожил опорные пункты ВСУ.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы героически выполняют задачи в рамках спецоперации.
Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Центр» с неисправной башней поддержал штурмовые подразделения и уничтожил опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе наступления на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Самые яркие кадры из зоны проведения СВО смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе выполнения задачи танк получил множественные повреждения от вражеских FPV-дронов и артиллерийских снарядов, один из дронов-камикадзе повредил поворотный механизм башни танка. Чтобы выйти из ситуации, экипаж танка решил продолжить выполнение боевой задачи.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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