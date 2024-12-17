С помощью такого вооружения наши военные могут сбивать беспилотники противника на расстоянии свыше десяти километров.

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» группировки войск «Центр» прикрыл позиции подразделений от разведывательных беспилотников ВСУ на Красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты ЗРК «ОСА — АКМ» прикрывают районы дислокации личного состава, техники и сосредоточения штурмовых подразделений группировки войск «Центр». Специфика вооружения и радиолокационного оборудования комплекса позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные дронов украинских националистов на дистанции более десяти километров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.