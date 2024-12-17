Мрачное положение: на Западе признали крах ВСУ в Курской области
The Economist: ВСУ терпят полный крах в Курской области
Фото, видео: Kostiantyn Liberov/ТАСС; 5-tv.ru
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Украинские боевики не достигли своих целей в российском регионе и все больше отступают под натиском ВС РФ.
На Западе признают, что ВСУ терпят полный крах в Курской области. Британское издание The Economist сегодня пишет о мрачном положении украинских боевиков и неудачном наступлении, которое не достигло целей.
В материале говорится, что проблемы у украинских боевиков начались в тот момент, когда элитные подразделения заменили менее опытными. Украинцы все больше отступают и уходят в глухую оборону, пишет издание.
Отмечается, что российские подразделения на поле боя обладают огромным преимуществом как в личном составе, так и в военной технике.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевик ВСУ рассказал о приказах расстреливать жителей Курской области.
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