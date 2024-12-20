Экипаж «Аллигатора» настиг боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Российские летчики в очередной раз не оставили шансов противнику.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м «Аллигатор» в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Все цели по координатам наводчика были поражены, экипаж российского вертолета ушел от контратаки противника, летчики направились на базу.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.