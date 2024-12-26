Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Войска России бомбят противника, вторгнувшегося на территорию страны.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар
по личному составу и опорному пункту армии Украины в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российская разведка выявила цели, после чего по ним нанес удар Су-34. При этом были применены авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). После того, как экипаж получил подтверждение, что личный состав и опорный пункт ВСУ ликвидированы, экипаж вернулся на аэродром.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали десятки человек.

Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО). Выдворение боевиков с российской территории продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ потеряли более 230 боевиков в Курской области. Войска России продолжают отражать попытки вторжения армии Украины на территорию страны.

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