Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области

Войска России бомбят противника, вторгнувшегося на территорию страны.
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru
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Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар
по личному составу и опорному пункту армии Украины в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российская разведка выявила цели, после чего по ним нанес удар Су-34. При этом были применены авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). После того, как экипаж получил подтверждение, что личный состав и опорный пункт ВСУ ликвидированы, экипаж вернулся на аэродром.
Атака ВСУ на Курскую область
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали десятки человек.
Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО). Выдворение боевиков с российской территории продолжается.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ потеряли более 230 боевиков в Курской области. Войска России продолжают отражать попытки вторжения армии Украины на территорию страны.
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