За сутки ВСУ потеряли более 230 боевиков и БМП Bradley в Курской области

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 35 0

Выдворение украинских неонацистов с российской территории продолжается.

За сутки ВСУ потеряли более 230 боевиков и БМП Bradley в Курской области

Фото: www.globallookpress.com/The Presidential Office of Ukraine

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Тема:
Курская область

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области более 230 боевиков, а также американскую БМП Bradley и две станции РЭБ. Об это сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, российские войска уничтожили две боевые машины пехоты, бронетранспортер, семь автомобилей и артиллерийское орудие. Отражены две контратаки боевиков.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали десятки человек.

Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО). Выдворение боевиков с российской территории продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области.

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