Российские ЗРК «Стрела-10» уничтожают дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Ежедневно днем и ночью расчеты сканируют небо.

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили БПЛА «Лелека-100», «Валькирия» и «Фурия» ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

ЗРК «Стрела 10» — машина, которая почти исключительно охотится за украинскими дронами-разведчиками. Режим работы — круглосуточный. Комплекс способен поражать самолеты, вертолеты и дроны противника. Вести стрельбу можно с места и в движении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.