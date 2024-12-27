Российские ЗРК «Стрела-10» уничтожают дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как ЗРК «Стрела-10» уничтожил беспилотники ВСУ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Ежедневно днем и ночью расчеты сканируют небо.
Расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили БПЛА «Лелека-100», «Валькирия» и «Фурия» ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
ЗРК «Стрела 10» — машина, которая почти исключительно охотится за украинскими дронами-разведчиками. Режим работы — круглосуточный. Комплекс способен поражать самолеты, вертолеты и дроны противника. Вести стрельбу можно с места и в движении.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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