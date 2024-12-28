«Тюльпан» наносит огневые удары по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как минометчики наносят удары по позициям ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Противник несет значительные потери в живой силе.
Расчеты самоходных минометов «Тюльпан» группировки войск «Восток» продолжают наносить огневые удары по позициям ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале на 5-tv.ru.
Беглый огонь снарядами массой от 130 до 230 килограммов разрушает объекты ВСУ на значительном удалении от линии боевого соприкосновения. Противник несет значительные потери в живой силе.
Поражение целей ведется с неподготовленных огневых позиций по координатам разведки.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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