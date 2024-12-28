Артиллеристы РФ уничтожили технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео атаки РСЗО «Град»
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Контроль поражения целей, корректировку и передачу координат осуществляют расчеты БПЛА.
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили боевую бронированную технику, артиллерийские орудия и скопление живой силы ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале на 5-tv.ru.
Реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по целям. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании осколочно-фугасных снарядов в заданные районы.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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