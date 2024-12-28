Артиллеристы РФ уничтожили технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 29 0

Опубликовано видео атаки РСЗО «Град»

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Контроль поражения целей, корректировку и передачу координат осуществляют расчеты БПЛА.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили боевую бронированную технику, артиллерийские орудия и скопление живой силы ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале на 5-tv.ru.

Реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по целям. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании осколочно-фугасных снарядов в заданные районы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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