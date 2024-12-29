Фактор «Орешника»: новое супероружие РФ внесло коррективы в международную повестку

Ранее Александр Лукашенко заявил, что готов разместить в Белоруссии десять российских ракетных комплексов.

Когда в четверг президент Белоруссии заявил, что готов принять хоть десять российских «Орешников», я задумался. Ведь еще два месяца назад такое заявление вызвало бы смех. Зачем Лукашенко «Орешник», у него и так Беловежская пуща. Но после 21 ноября 2024 года слово «орешник» стало многозначным.

И я бы сказал многозначительным. У России появилось супероружие — новая ракетная система средней дальности. И в тот день Москва явно держала паузу, анализируя как оппоненты проходят стадии принятия неизбежного.

«Наши ракетчики назвали ее „Орешник“. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута. Средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует», — отметил российский президент.

Фактор «Орешника» — это то, что теперь нельзя не учитывать. Гиперзвук в десять раз превышающий скорость звука и колоссальная кинетическая энергия заряда, как от падения метеорита.

Да, в Америке тоже примерно такое оружие разрабатывают и в Китае, и во Франции разрабатывают. А у нас оно есть. И оно работает и будет защищать не только Россию, но и Белоруссию с ее же территории.

Вы еще двигаете НАТО к нашим границам? Тогда мы идем к вам. Россия пошла на такие шаги по двум причинам: первое — США первыми разместили в Европе ракеты средней дальности, чего не было 30 лет по договору еще времен холодной войны, а во-вторых, страны НАТО разрешили Украине наносить удары своими ракетами вглубь территории России. В ответ прилетел «Орешник» и предупреждение: в следующий раз это будут не испытания и прилетит не заводу. И, самое главное, не только по Украине.

«Испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов», — подчеркнул Владимир Путин

Серийное производство принципиально нового ракетного комплекса требует значительных финансов и производственных мощностей. Бюджет непростой и треть его, по понятным причинам, уходит на оборону, но правительство сумело найти ресурсы для достижения всех поставленных президентом национальных целей развития. На выборы Владимир Путин шел с масштабной программой развития, которая после инаугурации за год была оформлена в виде 19 нацпроектов.

Министерство обороны приоритетом номер один на будущий год поставило обеспечение победы в специальной военной операции.