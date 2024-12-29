ВС РФ закрепились на линии Николаевки и Викторовки в Курской области

Эфирная новость 26 0

Бои в приграничье по-прежнему очень интенсивные.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Потери за четыре месяца с начала вторжения боевиков в Курскую область: 50% захваченной территории и более 40 тысяч военнослужащих. На Западе вторжению сначала удивлялись, потом пытались найти рациональное зерно — мол, для обмена территорий, теперь ужасаются — курская земля стала кладбищем для лучших украинских подразделений. Из приграничья передает корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Экипаж БМД-4М крымских десантников готовится к очередному выезду. Проходит всего несколько минут и у бойцов новое задание.

Боевая машина десанта — основное средство поддержки штурмовых подразделений на передовой. Кроме доставки группы к очередному опорному пункту ВСУ, они прикрывают своих бойцов, пока те не займут первые позиции. В арсенале разные средства атаки.

Три вида оружия у нее. Основная — 100-миллиметровая пушка, которой, как бойцы рассказали, они бьют снарядами с замедлением. Попадает в здание и только после разбивает.

Бои на Курском участке фронта по–прежнему очень интенсивные. Наши подразделения активно идут вперед, каждый день забирают новые укрепления ВСУ и выбивают противника. Буквально несколько дней назад удалось закрепиться на линии Николаевки и Викторовки, а это уже фактически поселок Малая Локня. Наступление на этом направлении шло две недели.

ВСУ огрызаются. Пытаются контратаковать, понимая: их время на исходе.

Артиллерийский расчет бригады «Ветераны» разносит укрепления противника и целые боевые группы его подразделений, которые пытаются идти вперед.

Быстро очень работает расчет, меньше минуты проходит с команды, как только поступили первые координаты — выбежали, отработали. Пушка в капонире находится. Несут снаряд за снарядом, командир орудия с позывным «Шигар» командует «выстрел».

И такая интенсивность по всей линии боевого соприкосновения в Курской области. ВСУ несут огромные потери. С августа месяца здесь погибли больше 44 тысяч солдат противника. На этой неделе в западных СМИ начали появляться статьи с предположением, что такими темпами к февралю оборонять занятый участок нашей земли врагу будет просто некем. И это при постоянном подходе новых подкреплений врага. Зеленский здесь, впрочем, как и везде, своих подопечных не жалеет.

Тема:
Курская область
28 дек
Российские военные активно выбивают боевиков ВСУ из курского приграничья
28 дек
Десантники захватили опорный пункт ВСУ в заброшенном доме в Курской области
28 дек
В США считают, что ВС РФ скоро выбьют ВСУ из Курской области
27 дек
За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 600 боевиков
26 дек
За сутки ВСУ потеряли более 230 боевиков и БМП Bradley в Курской области
26 дек
Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области
26 дек
СК возбудил уголовное дело по факту теракта во Льгове
25 дек
Более 230 боевиков и танки: раскрыты потери ВСУ в Курской области за сутки
25 дек
ВСУ обстреляли город Льгов в Курской области
25 дек
ФСБ возбудила дело в отношении двух проникших в Суджу иностранных журналистов
-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:40
«Не станем второй Украиной»: Грузия встречает решающие дни борьбы за свободу
7:25
ВС РФ закрепились на линии Николаевки и Викторовки в Курской области
7:08
До 18 лет? Украина стремительно снижает призывной возраст
6:57
Число погибших в результате авиакатастрофы в Южной Корее увеличилось до 75
6:52
Фактор «Орешника»: новое супероружие РФ внесло коррективы в международную повестку
6:37
Триколор в зоне СВО: российские войска отогнали ВСУ на 50 километров от столицы Донбасса

Сейчас читают

Никаких елок и телевизора: как Блиновская будет праздновать Новый год в СИЗО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год