Более 300 боевиков потеряли ВСУ на курском направлении за сутки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Подразделения группировки войск «Север» нанесли тяжелые поражения украинским формированиям.

Более 300 боевиков потеряли ВСУ на Курском направлении за сутки

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Тема:
Курская область

Более 300 боевиков потеряли Вооруженные силы Украины (ВСУ) на курском направлении за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 310 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, десять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и артиллерийское орудие», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления в Курской области нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru показал кадры работы российских минометчиков, прикрывающих наступление штурмовых групп в приграничном районе Курской области.

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