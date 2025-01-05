ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область

Об очередном провале противника сообщили в Минобороны РФ.
Фото: Reuters/Maksym Kishka
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли контратаку в Курской области для остановки наступления армии России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С целью остановить наступление российских войск на Курском направлении, противник предпринял контратаку штурмовой группы <…> Артиллерией и авиацией группировки войск „Север“ нанесено поражение штурмовой группе ВСУ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ВСУ попытались совершить контратаку около 09:00 по московскому времени 5 января. В результате противник потерял одну машину, два танка и семь боевых бронированных машин. Вместе с тем российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ракету армии Украины.
Атака ВСУ на Курскую область
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали десятки человек.
Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО).
Ранее 5-tv.ru писал, что российские истребители сбили украинский МиГ-29 в зоне СВО. Войска РФ продолжают наносить поражение живой силе и военной технике противника.
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