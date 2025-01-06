В зоне СВО под артобстрелом погиб российский поэт-песенник Олег Гегельский

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 128 0

Его авторству принадлежат хиты многих отечественных звезд — Николая Носкова, Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева и других.

На СВО погиб российский поэт-песенник

Фото: Из открытых источников

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Тема:
Спецоперация

В зоне спецоперации погиб Олег Гегельский — российский поэт, член Союза писателей РФ и Русского географического общества, ветеран боевых действий и инструктор по выживанию. Он написал более ста стихотворений, вошедших в репертуар звезд отечественной эстрады. Его песни исполняют Лариса Долина, Валерий Леонтьев, Анжелика Варум и другие. Один из главных хитов Николая Носкова «На меньшее я не согласен» (альбом «По пояс в небе») также появился благодаря Гегельскому. Шесть из десяти композиций в альбоме написаны на его стихи.

О смерти поэта журналистам RT рассказала его вдова Полина. По словам женщины, 3 декабря 60-летний Гегельский попал под артиллерийский обстрел во время передвижения на автомобиле в так называемой серой зоне. Десятилетний сын пары очень тяжело воспринял печальную новость. Чтобы помочь мальчику, мама записала его к специалистам центра психологической поддержки участников спецоперации и членов их семей. Вместе они будут проходить реабилитацию.

Гегельский родился в Украинской ССР, город Черкассы. Кроме музыкального он получил два высших образования — педагогическое и гуманитарное, носил звание мастера спорта по многоборью. Как и отец, ветеран Великой Отечественной, считал своим мужским долгом воинскую службу, участвовал в конфликтах в Югославии и Чечне. По словам друга Руслана Осташко, отправляясь на фронт добровольцем, Олег даже не предупредил родственников и друзей — он всегда был «полностью военным человеком» и считал, что там у него «настоящая жизнь».

Ранее 5-tv.ru писал о гибели военкора «Известий» Александра Мартемьянова в Донецкой народной республике (ДНР).

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