Геомагнитная активность Земли в первой половины января: в какие дни ждать бури

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 469 0

Небольшая активность магнитосферы Земли будет 10 января

Магнитная буря

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Космические возмущения в этом месяце могут достигнуть красного уровня.

Возмущения магнитосферы земли 10 января будут минимальны. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.

В грядущую пятницу вероятность магнитной бури минимальна — 1%. Поэтому ожидать активности выше полутора баллов по шкале Кр (планетарный индекс K) не стоит. Ее максимальное значение равно девяти, поэтому если возмущения магнитосферы Земли и будут, то практически незаметными.

Ближайшие значительные колебания прогнозируются на 16 января. Там показатель Кр достигнет четырех балов, а это уже желтый уровень активности. А вот 31 января возмужания магнитного поля достигнут пяти баллов — это красный цвет, который говорит о сильной магнитной буре.

Колебания магнитной сферы Земли могут сказываться на здоровье метеочувствительных людей. Таковым стоит быть особенно осторожными в этот день, следить за своим состоянием и избегать стрессовых ситуаций.

Прогноз магнитной активности не является точным на 100%, так как ситуация может измениться всего за несколько часов. Это значит, что тем, кому это информация важна, необходимо мониторить данные о солнечных вспышках.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в 2025 году будут особенно мощные вспышки на Солнце.

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