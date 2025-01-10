Всегда идут первыми: саперы Южной группировки войск провели учения

Эфирная новость 21 0

Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к боевым.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Успех любой боевой операции зависит от подготовки личного состава. Это простую истину прекрасно знают саперы, которые, как правило, первыми идут в бой, прокладывая путь штурмовикам и технике. Как говорят сами военные, главное — не потерять самообладания и концентрацию. Насколько это сложно, на себе проверил военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Максимальное приближение к условиям передовой. С угрозами повсюду: в небе, по флангам, под ногами. С той лишь значительной разницей, что взрывные устройства и подобие арт-снарядов не несут урона осколками. В остальном береги глаза, уши и старайся держаться подальше от условных угроз, но реагируй, как на реальные: кое-где тротиловая начинка вполне себе настоящая.

Одно из сложнейших испытаний — раскисшая от талой воды донбасская земля. Превращается в нечто, напоминающее оковы на ногах.

Саперы батальона имени Карбышева тренируются постоянно, ведь все знают, какова цена ошибки в этом деле. А без этих спецов не обходится ни один грамотный штурм.

«Фронт сейчас двигается вперед, двигается активно, и без работы саперов это невозможно. Потому что сапер — это тот человек, который всегда идет первым. Будь это штурм или проделывание прохода для техники, изначально всегда выдвигается сапер и старается обеспечить максимально безопасное продвижение наших войск», — заявил инструктор «Отдельного инженерно-саперного батальона им. Карбышева» добровольческого корпуса группировки «Юг» ВС РФ с позывным «Грива».

Проходы для нашей номинально штурмовой группы заминированы всевозможными способами. Концентрация на пределе.

«Я условно подорвался, не заметил растяжку, хотя ее увидели до меня десять человек. Вот она внимательность и ее цена», — сообщил корреспондент.

Хуже всего, говорят карбышевцы, это выступать затемно. Самое опасное время.

«Утро, день. Потому что вечером птицы. Сложно, в сумерках не видно ничего, глаза устают, и сложно работать. Только утро и день», — заявил боец «Отдельного инженерно-саперного батальона им. Карбышева» добровольческого корпуса группировки «Юг» ВС РФ с позывным «Куплет».

От работы саперов зависит не только их жизнь, а судьбы многих товарищей, успех боевых задач и, в конце концов, Победа. Впрочем, даже после нее их мастерство и опыт будут актуальны многие годы. Настолько интенсивно заминирован Донбасс и линии фронта других освобождаемых регионов. Но бойцы батальона Карбышева уверяют, что и с этой задачей они справятся превосходно.

Тема:
Спецоперация
10 янв
Расчет РСЗО «Град» уничтожил «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10 янв
Вертолет Ка-52М разнес опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10 янв
Раненый боец СВО возложил цветы у стен Кремля
9 янв
«Гиацинт-Б» уничтожил склад с боеприпасами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9 янв
Российские военные сорвали ротацию подразделений ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
8 янв
Председатель Народного совета ДНР о Мартемьянове: «Он навсегда в наших сердцах»
8 янв
Российские вертолетчики сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
8 янв
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7 янв
Войска РФ нанесли удары по складам вооружения и военным аэродромам ВСУ
7 янв
Расчет «Малки» уничтожил живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.29
0.61 105.09
-1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:03
«Ждет тяжелая инвалидность»: чем Андрей Губин болеет на самом деле
7:43
Всегда идут первыми: саперы Южной группировки войск провели учения
7:30
Расчет РСЗО «Град» уничтожил «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:28
«Пришла посмотреть на эту овцу»: родные Федосеевой-Шукшиной чуть не подрались возле суда
7:04
«Мы должны покончить с этим конфликтом»: Трамп готовится к встрече с Путиным
6:44
В Иркутской области школьники перевернулись на снегоходе

Сейчас читают

Самолет разбился на пляже в Бразилии
Названо число отравившихся клиентов пекарни в Перми
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год