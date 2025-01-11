Экипажи Ми-28НМ сорвали ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские летчики успешно выполнили поставленную задачу.
Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 10 янв
- Всегда идут первыми: саперы Южной группировки войск провели учения
- 10 янв
- Расчет РСЗО «Град» уничтожил «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 10 янв
- Вертолет Ка-52М разнес опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 10 янв
- Несмотря на костыли: раненый боец СВО опустился на колено у Могилы Неизвестного Солдата
- 9 янв
- «Гиацинт-Б» уничтожил склад с боеприпасами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 9 янв
- Российские военные сорвали ротацию подразделений ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 янв
- Председатель Народного совета ДНР о Мартемьянове: «Он навсегда в наших сердцах»
- 8 янв
- Российские вертолетчики сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 янв
- Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 янв
- Войска РФ нанесли удары по складам вооружения и военным аэродромам ВСУ
Читайте также
100%
-0.38 105.05
-0.04
Нашли ошибку?