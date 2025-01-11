Экипажи Ми-28НМ сорвали ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 13 0

Экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские летчики успешно выполнили поставленную задачу.

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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