Ка-52М уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 20 0

Опубликовано видео, как Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/ Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Российские войска продолжают вытеснять врага с территории нашей страны.

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по местоположению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север», летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.

От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 52120 боевиков, 305 танков, 366 артиллерийских орудий, 1566 боевых бронированных машин и другую военную технику.

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

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