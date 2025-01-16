Ка-52М уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в Курской области
Фото, видео: © РИА Новости/ Евгений Биятов; 5-tv.ru
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Российские войска продолжают вытеснять врага с территории нашей страны.
Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по местоположению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север», летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ.
Атака ВСУ на Курскую область
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.
От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.
Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 52120 боевиков, 305 танков, 366 артиллерийских орудий, 1566 боевых бронированных машин и другую военную технику.
Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
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