Людей берегут, врага уничтожают: российские танкисты нанесли удар по позициям ВСУ

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Российские танкисты нанесли удар по позициям ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Украинские боевики пытаются отвечать, но им редко удается это сделать.

Большие потери несут ВСУ сейчас и в Курском приграничье. В Суджанском районе танки разбивают опорники киевских боевиков прямой наводкой. Прикрывают их в это время подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Боевики пытаются отвечать, но делают это все реже. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Прямое попадание — на месте прилета поднимается столб белого плотного дыма — поражен опорный пункт ВСУ. Еще один выстрел. И вновь у врага детонация, все в белом дыму.

Это Суджанское направление. Работают танкисты сводной артиллерийской группы командира с позывным «Пресс» спецназа «Ахмат». Разносить позиции ВСУ здесь сейчас приходится целыми сутками.

«Много зашло таких идейных туда, наемников много, работаем, работаем. Танки, разведка, плюс САГ — тяжелая артиллерия. На днях пехоту врага разбомбили, „Брэдли“ подъезжала, ротация была, тоже поймали», — рассказал заместитель командира отделения, позывной «Диор».

Разведка в небе круглосуточно постоянно выявляет новые цели. Экипаж, после подтверждения, сразу готовится к выезду. Экипаж работает на танке Т-80, он полностью обшит листом толстой резины.

Очередная цель — цепь блиндажей ВСУ в лесу. Экипаж всегда сопровождает машина с РЭБом.

«Она выдвигается, прикрывает, сопровождаем до позиций. Не подпускаем вражеские беспилотники», — рассказывает боец с позывным «Чуна».

В составе есть человек, который занимается перехватом видеосигнала дрона ВСУ. Работа в подразделении отлажена и продумана до мелочей. Людей и технику здесь берегут. Врага — уничтожают.

Тема:
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Людей берегут, врага уничтожают: российские танкисты нанесли удар по позициям ВСУ

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