Людей берегут, врага уничтожают: российские танкисты нанесли удар по позициям ВСУ
Российские танкисты нанесли удар по позициям ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
Украинские боевики пытаются отвечать, но им редко удается это сделать.
Большие потери несут ВСУ сейчас и в Курском приграничье. В Суджанском районе танки разбивают опорники киевских боевиков прямой наводкой. Прикрывают их в это время подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Боевики пытаются отвечать, но делают это все реже. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.
Прямое попадание — на месте прилета поднимается столб белого плотного дыма — поражен опорный пункт ВСУ. Еще один выстрел. И вновь у врага детонация, все в белом дыму.
Это Суджанское направление. Работают танкисты сводной артиллерийской группы командира с позывным «Пресс» спецназа «Ахмат». Разносить позиции ВСУ здесь сейчас приходится целыми сутками.
«Много зашло таких идейных туда, наемников много, работаем, работаем. Танки, разведка, плюс САГ — тяжелая артиллерия. На днях пехоту врага разбомбили, „Брэдли“ подъезжала, ротация была, тоже поймали», — рассказал заместитель командира отделения, позывной «Диор».
Разведка в небе круглосуточно постоянно выявляет новые цели. Экипаж, после подтверждения, сразу готовится к выезду. Экипаж работает на танке Т-80, он полностью обшит листом толстой резины.
Очередная цель — цепь блиндажей ВСУ в лесу. Экипаж всегда сопровождает машина с РЭБом.
«Она выдвигается, прикрывает, сопровождаем до позиций. Не подпускаем вражеские беспилотники», — рассказывает боец с позывным «Чуна».
В составе есть человек, который занимается перехватом видеосигнала дрона ВСУ. Работа в подразделении отлажена и продумана до мелочей. Людей и технику здесь берегут. Врага — уничтожают.
- 16 янв
- Украинские боевики взорвали шахту под Красноармейском в ДНР
- 16 янв
- Британия и Франция обсудили отправку миротворцев на Украину
- 16 янв
- Все очень плохо. В ВСУ жалуются на крайне сложную обстановку на передовой
- 14 янв
- «Символ веры и победы»: казачий поклонный крест установили на месте недавних боев в ДНР
- 14 янв
- Макрон снова заговорил о размещении западных войск на Украине
- 14 янв
- Ожесточенные бои развернулись в Часовом Яре
- 13 янв
- Армия РФ освободила населенный пункт Песчаное в ДНР
- 13 янв
- «ВСУ спасались бегством»: как бойцы РФ освобождали населенный пункт Даченское в ДНР
- 12 янв
- Атака дронов ВСУ сорвана в Запорожской области
- 11 янв
- Южная группировка войск прикрыла от БПЛА зенитно-ракетные комплексы. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
86%
-0.63 106.10
-0.15
Нашли ошибку?