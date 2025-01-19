«Мы сделаем это сами»: Россия накажет виновных в зверствах в Курской области

Захарова указала на отсутствие внятной реакции ООН и ОБСЕ на очередные преступления украинских боевиков.

Виновные в зверствах над мирными жителями в селе Русское Поречное Курской области украинские боевики будут наказаны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Эти зверства являются еще одной вопиющей констатацией террористического и неонацистского нутра киевского режима, который в очередной раз в своем злобном военном и политическом бессилии на фоне поражений на фронте устроил людоедскую расправу над мирными жителями», — говорится в ее заявлении на сайте ведомства.

По словам Захаровой, страны Запада «цинично отводят взгляд» от действий боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), продолжают поставлять им военную помощь и блокируют международные расследования их преступлений.

Очевидно, что и в данном случае внятной реакции со стороны ООН и ОБСЕ не будет, поэтому Россия сама предпримет необходимые действия, отметила представитель МИД.

«Мы сделаем это сами. Следственные органы Российской Федерации проведут все необходимые действия, чтобы установить виновных, и в дальнейшем те понесут заслуженное и неотвратимое наказание», — подчеркнула дипломат.

Военнослужащие группировки «Север» обнаружили изуродованные тела мирных жителей в подвале одного из домов села Русского Поречное в Курской области.

Посол по особым поручениям российского МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник предположил, что украинские боевики во время бегства из села забросали гранатами подвал, в котором прятались гражданские.

«Это след нацистов, прибывавших на территорию России. Это — зверства, от которых стынет кровь, но демонстрирует истинное лицо режима Зеленского», — заявил Мирошник.

Ранее 5-tv.ru рассказал об издевательствах боевиков ВСУ над мирными жителями города Курахово.