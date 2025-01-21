Тот, кто первым идет в огонь: в России отмечают День инженерных войск

На кадрах — обычные будни этих отважных бойцов.

В приграничном районе Курской области российские военнослужащие инженерных подразделений ведут разминирование дорог и населенных пунктов. Украинские боевики, отступая оставили много мин, растяжек и других ловушек, которые сложно обнаружить. Бойцы обезвреживают их при помощи беспилотников, скидывая сверху тротиловые шашки.

Также военные приходят на помощь мирным жителям. Во дворе одного из домов они обнаружили неразорвавшийся минометный снаряд.

«Боеприпас от миномета 120 мм опасен он тем, что разлет осколков, так как у нас здесь мирные жители живут, может что-то в них прилететь. Поэтому это очень опасно. И нам лучше его отвезти специально, в отдаленное место, где нет людей, и будем уничтожать», — рассказал командир инженерно-саперного взвода.

Бойцы инженерных подразделений на посту встречают свой профессиональный праздник.

Сегодня в России отмечают День инженерных войск. Военнослужащих и ветеранов поздравил министр обороны Андрей Белоусов. Он отметил, что более трех столетий личный состав инженерных войск с честью выполняет свой воинский долг, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, способствует достижению побед на полях сражений. Глава Минобороны подчеркнул, что в ходе СВО военные инженеры проявляют мужество и героизм.