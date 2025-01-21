Тот, кто первым идет в огонь: в России отмечают День инженерных войск

Эфирная новость 26 0

Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

На кадрах — обычные будни этих отважных бойцов.

В приграничном районе Курской области российские военнослужащие инженерных подразделений ведут разминирование дорог и населенных пунктов. Украинские боевики, отступая оставили много мин, растяжек и других ловушек, которые сложно обнаружить. Бойцы обезвреживают их при помощи беспилотников, скидывая сверху тротиловые шашки.

Также военные приходят на помощь мирным жителям. Во дворе одного из домов они обнаружили неразорвавшийся минометный снаряд.

«Боеприпас от миномета 120 мм опасен он тем, что разлет осколков, так как у нас здесь мирные жители живут, может что-то в них прилететь. Поэтому это очень опасно. И нам лучше его отвезти специально, в отдаленное место, где нет людей, и будем уничтожать», — рассказал командир инженерно-саперного взвода.

Бойцы инженерных подразделений на посту встречают свой профессиональный праздник.

Сегодня в России отмечают День инженерных войск. Военнослужащих и ветеранов поздравил министр обороны Андрей Белоусов. Он отметил, что более трех столетий личный состав инженерных войск с честью выполняет свой воинский долг, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, способствует достижению побед на полях сражений. Глава Минобороны подчеркнул, что в ходе СВО военные инженеры проявляют мужество и героизм.

Тема:
Курская область
21 янв
Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
21 янв
«Связанные, замученные»: страшные детали о зверствах ВСУ в Русском Поречном
21 янв
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка в Курской области
20 янв
В Курской области из-за атак ВСУ были повреждены более 100 домов
20 янв
ВСУ потеряли более 460 боевиков в Курской области за сутки
20 янв
Обстановка неспокойная: ВСУ ведут активное сопротивление в районе Плехово
20 янв
Душераздирающие кадры: зверства ВСУ под Курском сорвали маску с киевского режима
20 янв
Ка-52М разнес «опорник» ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
19 янв
«Мы сделаем это сами»: Россия накажет виновных в зверствах в Курской области
19 янв
ВСУ потеряли более 210 боевиков в Курской области за сутки
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
101.96
-0.45 105.05
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:03
Срок рассмотрения заявлений на распоряжение маткапиталом сократят вдвое
7:46
Тот, кто первым идет в огонь: в России отмечают День инженерных войск
7:30
«Град» ударил по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:18
Трамп рассказал о планах встречи с Путиным
7:04
Сенат США единогласно одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря США
6:51
Муж и жена погибли: ДТП произошло на трассе Хабаровск-Владивосток

Сейчас читают

Приднестровье ищет выход из кризиса, но Кишинев блокирует все попытки
Выше головы: в Петербурге возбудили уголовное дело из-за падения наледи с крыш
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год