Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 8 0

Опубликовано видео, как Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Курская область

Российские силы продолжают вытеснять врага в приграничье.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) нанес удар по скоплению личного состава и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите на сайте 5-tv.ru.

Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и военной техники ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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