ВСУ потеряли более 270 боевиков в Курской области за сутки

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Фото: © РИА Новости/ Евгений Биятов
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За минувшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили более 270 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, десять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — говорится в сообщении.
Помимо этого, российская армия нанесла поражение технике и живой силе противника в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Косица, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Суджа, а также Гоголевка, Гончаровка, Горналь, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Михайловка, Черкасское Поречное, Южный, Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.
Атака ВСУ на Курскую область
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.
Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 54270 боевиков. Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские войска освободили населенный пункт Соленое в ДНР.
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