ВСУ потеряли более 270 боевиков в Курской области за сутки

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 34 0

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

ВСУ потеряли более 270 боевиков в Курской области за сутки

Фото: © РИА Новости/ Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

За минувшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили более 270 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, десять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — говорится в сообщении.

Помимо этого, российская армия нанесла поражение технике и живой силе противника в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Косица, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Суджа, а также Гоголевка, Гончаровка, Горналь, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Михайловка, Черкасское Поречное, Южный, Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 54270 боевиков. Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские войска освободили населенный пункт Соленое в ДНР.

Тема:
Курская область
23 янв
Боевики в панике: ВС РФ продолжают наступление в курском приграничье
23 янв
Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 янв
В Курске студентам из эвакуированных приграничных районов вручили 759 ноутбуков
22 янв
Свыше 390 боевиков и четыре танка ВСУ: успехи ВС России в Курской области
22 янв
Выжигали прямо на позициях: опорные пункты ВСУ уничтожены в Курской области
22 янв
Операторы БПЛА не дали противнику перевести дух. Лучшее видео из зоны СВО
21 янв
Врио замгубернатора Курской области Стародубцев покинул пост
21 янв
ВСУ потеряли более 270 боевиков в Курской области за сутки
21 янв
Тот, кто первым идет в огонь: в России отмечают День инженерных войск
21 янв
Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.28
-1.65 103.24
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:06
«Превзойти мировые аналоги»: Патрушев о достижении технологического суверенитета РФ
14:59
«Суть довольно простая»: на Украине готовили нападение на Белоруссию
14:43
Бесконечность — не предел: в новых регионах РФ откроют пять «космоклассов»
14:26
«Жизнь — борьба»: Прохор Шаляпин рассказал, как не стать скуфом
14:24
ВСУ потеряли более 270 боевиков в Курской области за сутки
14:12
Вредят самой Европе: Венгрия может не дать ЕС продлить антироссийские санкции

Сейчас читают

Держала в страхе все село: поедавшую собак тигрицу поймали под Хабаровском
Братская Мексика: звезды на красной дорожке премьеры фильма «Василий»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год