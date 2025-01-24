Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Мирона
У мальчика тяжелое заболевание сердца.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю маленького Мирона. У него тяжелое кардиологическое заболевание, из-за которого каждый день может стать для малыша последним.
Мальчику необходима сложная операция стоимостью два с половиной миллиона рублей. Таких средств у семьи из Оренбургской области нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше!
За сутки вы перечислили 3 миллиона 838 тысяч 351 рубль. Большое вам спасибо!
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