ВСУ продолжают нести потери на поле боя.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Тимофеевка в Донецкой народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что также российские военнослужащие освободили Петропавловку, Воздвиженку, Волково, Соленое и Шевченко. В результате боевых действий противник потерял более 4050 боевиков и различную военную технику. В том числе семь бронетранспортеров М113 производства США, бронетранспортер Pasi финского производства, бронеавтомобиль VAB производства Франции и американскую боевую бронированную машину HMMWV.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что российская армия освободили населенный пункт Соленое в ДНР.
- 24 янв
- Российские ЗРК «Стрела-10» уничтожают дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 янв
- Экипаж вертолета Ми-35М нанес удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 янв
- Такая помощь не нужна: Зеленский потребовал послать западные войска на передовую
- 23 янв
- «Напряженная и сложная»: в офисе Зеленского оценили обстановку в зоне СВО для ВСУ
- 23 янв
- Правительство РФ выделит более 11 млрд рублей на выплаты участникам спецоперации
- 23 янв
- Боевики в панике: ВС РФ продолжают наступление в курском приграничье
- 23 янв
- Российские ПТУРы и БПЛА не оставляют шансов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 янв
- Громят противника: танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на территории ЛНР
- 23 янв
- Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 янв
- Трамп призвал Россию завершить спецоперацию на Украине и пригрозил санкциями
Читайте также
86%
0.82 103.66
0.42
Нашли ошибку?