Российские бойцы раскрыли подробности освобождения Тимофеевки
В последнее время украинские боевики все реже идут на прямое столкновение.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
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А теперь подробности освобождения Тимофеевки на Красноармейском направлении спецоперации. Благодаря сложному рельефу местности, к населенному пункту удалось подойти незаметно и застать противника врасплох.
Наши штурмовые группы ворвались на позиции ВСУ молниеносно и сразу с нескольких направлений, уничтожили огневые точки, а затем столь же быстро произвели зачистку села.
«Получилось высадить удачно десант и этот десант укрепился в середине рядов противника, противник этого не заметил. Мы шли по пятам, пытались нагнать, взять пленного или уничтожить», — делится подробностями Максим Назин, заместитель командира группы.
Наши бойцы также рассказали, что в последнее время украинские боевики все реже идут на прямое столкновение, а все больше отступают или сдаются в плен. Кроме того, в рядах ВСУ ощущается нехватка личного состава, редкие контратаки они производят только с помощью дронов.
Ранее 5-tv.ru писал, как наши бойцы освобождали Николаево-Дарьино в приграничных районах Курской области.
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