Более 100 украинских БПЛА уничтожили силы ПВО над регионами России за ночь

Почти 50 из них были сбиты в небе над Курской областью.
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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В ночь на 30 января российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в девяти регионах Российской Федерации. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
«47 — над территорией Курской области, 27 — над территорией Брянской области, 11 — над территорией Смоленской области, семь — над территорией Тверской области, четыре — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Также были уничтожены три БПЛА над территориями Нижегородской и Калужской областей, а также по одному БПЛА над территориями Ростовской и Ленинградской областей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что массированной атаке беспилотников в ночь на среду подверглись Тверская, Брянская и Смоленская области.
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