Затопленные трассы и железные дороги: Францию парализовало из-за штормов

Эфирная новость 42 0

Эвакуировали уже более тысячи человек.

Фото, видео: Reuters/Stephane Mahe; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Масштабные наводнения спровоцировали транспортный коллапс во Франции. Затоплены сразу несколько городов на северо-западе страны. Уровень воды на улицах уже превышает метр и продолжает расти.

Из зоны бедствия эвакуировали более тысячи человек. Оказались затоплены и автомобильные трассы. Коллапс и на железной дороге — сообщение с пострадавшим регионом прервано.

Наводнения произошли из-за целой серии штормов. И власти опасаются, что ситуация ухудшится. По прогнозам синоптиков, ливни будут продолжаться до конца недели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что январь 2025 года синоптики Петербурга назвали самым мокрым за всю историю метеонаблюдений.

Тема:
Погода
29 янв
В Петербурге январь стал самым «мокрым» за всю историю метеонаблюдений
29 янв
Дома скрылись под сугробами, а поезд пришлось откапывать: непогода застигла Сахалин
29 янв
Оттепель в Москве сменится морозами в начале февраля
28 янв
Снег полностью растаял в Москве и в Подмосковье
27 янв
Температура бьет рекорды: какая погода ожидается в Москве и Петербурге
26 янв
Собянин пошутил, что весь снег из Москвы увезли в Петербург
23 янв
Крыши домов в воздухе: жители Сибири ощутили на себе «температурные качели»
22 янв
Автомобилисты намертво застряли в сугробах из-за снежного бурана в Дагестане
22 янв
«На втором месте»: Вильфанд назвал январь 2025 года одним из самых жарких в Москве
22 янв
Ветер срывал провода: на Татарстан, Башкирию и Удмуртию обрушилась штормовая метель
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.01
0.04 102.40
0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:59
Шпионаж и коррупция: автору антироссийских санкций грозит 11 лет тюрьмы
14:50
В Москве прошла церемония прощания с актером и медиаменеджером Игорем Янковским
14:34
«Слишком тяжелый пес»: фигурист не полетел на разбившемся самолете из-за собаки
14:15
Ковальчук показал Шойгу разработки ВИАМ
13:59
Затопленные трассы и железные дороги: Францию парализовало из-за штормов
13:45
В посольстве Абхазии в РФ указали на выбор республики быть с Россией

Сейчас читают

Суд признал виновным блогера Сергея Косенко в пропаганде наркотиков
Ускоряет метаболизм: газировка может помочь при похудении
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год