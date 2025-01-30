Затопленные трассы и железные дороги: Францию парализовало из-за штормов

Масштабные наводнения спровоцировали транспортный коллапс во Франции. Затоплены сразу несколько городов на северо-западе страны. Уровень воды на улицах уже превышает метр и продолжает расти.

Из зоны бедствия эвакуировали более тысячи человек. Оказались затоплены и автомобильные трассы. Коллапс и на железной дороге — сообщение с пострадавшим регионом прервано.

Наводнения произошли из-за целой серии штормов. И власти опасаются, что ситуация ухудшится. По прогнозам синоптиков, ливни будут продолжаться до конца недели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что январь 2025 года синоптики Петербурга назвали самым мокрым за всю историю метеонаблюдений.