Затопленные трассы и железные дороги: Францию парализовало из-за штормов
Эвакуировали уже более тысячи человек.
Фото, видео: Reuters/Stephane Mahe; 5-tv.ru
Масштабные наводнения спровоцировали транспортный коллапс во Франции. Затоплены сразу несколько городов на северо-западе страны. Уровень воды на улицах уже превышает метр и продолжает расти.
Из зоны бедствия эвакуировали более тысячи человек. Оказались затоплены и автомобильные трассы. Коллапс и на железной дороге — сообщение с пострадавшим регионом прервано.
Наводнения произошли из-за целой серии штормов. И власти опасаются, что ситуация ухудшится. По прогнозам синоптиков, ливни будут продолжаться до конца недели.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что январь 2025 года синоптики Петербурга назвали самым мокрым за всю историю метеонаблюдений.
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