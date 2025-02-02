За сутки ВСУ потеряли на курском направлении свыше 200 военных

Минобороны России раскрыло потери ВСУ в Курской области
Фото: Река Александр/ТАСС
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Военные РФ за сутки отразили здесь две контратаки украинских боевиков.
За прошедшие сутки ВСУ потеряли в Курской области свыше 200 человек живой силы. Об этом сообщило Минобороны России в сводке об отражении попытки вторжения украинских боевиков.
По данным российского оборонного ведомства, ВСУ лишилась также двух танков, четырех бронетранспортеров, девяти БМП, 15 автомобилей и одного орудия полевой артиллерии.
ВС РФ в том числе поразили формирования тяжелой механизированной, шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, а также бригады территориальной обороны ВСУ в районах шести населенных пунктов. Отражены две контратаки.
«Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Барановка, Иволжанское, Низы и Хотень в Сумской области», — добавили в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как наши бойцы освобождали Николево-Дарьино в Курской области.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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