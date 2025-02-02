Силы ПВО за ночь уничтожили 5 дронов ВСУ над тремя регионами России

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Евгения Романова
Евгения Романова 50 0

Минобороны сообщило об уничтожении пяти беспилотников ВСУ за ночь

Силы ПВО уничтожили 5 дронов ВСУ над тремя регионами России

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Украинские боевики не оставляют попытки атаковать гражданскую инфраструктуру в РФ.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 2 февраля уничтожили беспилотники армии Украины над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

В частности, три дроны были перехвачены над Курской областью, а по одному беспилотнику — над Белгородской и Брянской.

Ночью ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по школе-интернату в городе Суджа. Причем запуск производился из Сумской области. В Минобороны назвали эту атаку провокацией, осуществленной с целью отвлечь внимание от зверств в Русском Поречном, которые творит киевский режим. Удар по школе-интернату продемонстрировал террористическую и нечеловеческую сущность властей Украины.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России собираются открыть небо для гражданских беспилотников. Компании-разработчики таких БПЛА имеют базы в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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