Путин встретился с Хинштейном в Кремле. Главное

Теме возвращения сегодня был посвящен разговор в Кремле. Все больше населенных пунктов освобождают наши военные в курском приграничье. Люди торопятся вновь оказаться дома, но многие села и деревни разрушены. И восстановить их надо в кротчайшие сроки. Как именно — президент обсуждал с исполняющим обязанности губернатора. Все детали у обозревателя «Известий» Николая Иванова.

Украинские формирования все еще цепляются за курскую землю. Пока наши войска выдавливают их с территории России, в регионе в круглосуточном режиме идет работа с жителями пострадавших районов. Им нужна помощь. Прямо сейчас.

«Я поручил вам организовать работу в Курской области, ситуация там очень сложная. И самое главное, на что просил обратить внимание, — это на контакты с людьми и выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются, проблем там действительно много. Это самое главное — решение всех острых вопросов, с которыми люди столкнулись», — подчеркнул Путин.

Они лишились всего. Дома. Квартиры. Разорены тысячи хозяйств. Конечно, никто не брошен. Государство предоставляет тем, у кого больше нет жилья, сертификаты на покупку нового. Есть, правда, законодательный нюанс. Его нужно прояснить.

«Когда человек реализует сертификат, то государство забирает у него и то утраченное строение или, точнее, его остатки, за которые идет сертификат в компенсацию, и расположенный под ним земельный участок, поскольку это неразрывное целое. Да, мы не можем от федеральной нормы такой порядок изменить, но мы можем вновь человеку эту землю предоставить в безвозмездное пользование для целей ИЖС сроком на шесть лет», — отметил Хинштейн.

«Если вы в контакте с депутатами, с людьми придете к другому решению о том, чтобы сразу вернуть собственность на эту землю, и для этого нужны будут какие-то решения на федеральном уровне, в том числе и на уровне нормативного регулирования, мы это сделаем, и навстречу людям, безусловно, пойдем», — заявил Путин.

Сертификат позволяет приобретать жилье в других регионах. Но, как показал опыт, люди хотят жить на своей земле. Их можно понять.

«Подавляющее большинство, конечно же, хотят домой вернуться. Люди — патриоты своей малой родины. Я бы просил такую возможность принятия решений о восстановлении социально-экономического развития в целом курского приграничья рассмотреть», — сказал Хинштейн.

«Такое поручение правительству будет дано, и прошу вас вместе с коллегами из правительства Российской Федерации эту программу восстановления приграничья проработать. В ближайшее время с коллегами на эту тему посоветуемся, и со своей стороны правительству сделать тоже соответствующее предложение», — указал Путин.

Проблема еще и в том, что темпы строительства жилья в Курской области недостаточно высокие, чтобы быстро предоставить квартиру или дом взамен уничтоженных боевиками. Но выход есть.

«Вместе с ДОМ. РФ, вместе с Минстроем России мы проработали, разработали возможность реализации программы, в первую очередь, по строительству малоэтажных, коттеджных поселков, поселков ИЖС обеспеченных, какой-то инфраструктуры, социальной в том числе. И здесь ключевым инструментом можно было бы рассмотреть введение льготной ипотеки», — предложил Хинштейн.

«Хорошее предложение, поддерживаю», — ответил Путин.

Президент обращает особое внимание на выплаты тем, кто потерял дом. 112 тысяч человек уже получили по 150 тысяч рублей. Но этого явно мало. По факту, жизнь приходится начинать заново.

«Самый чувствительный вопрос по дополнительной компенсации за утрату имущества. Назвали количество этих людей — 112 тысяч человек, которые получили уже по 150 тысяч. Тоже согласен с вами в том, что, конечно, этих денег недостаточно. Поручу правительству буквально сегодня-завтра, в ближайшие дни проработать все эти вопросы, и дополнительные решения будут приняты», — отметил Путин.

Отдельно временно исполняющий обязанности губернатора передал просьбу «черных беретов» из 155 гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Именно их знамя было развернуто на Прямой линии с президентом в декабре. Бойцы сейчас освобождают Курскую область.

«Зная о том, что будет встреча у меня с вами, они попросили передать просьбу — рассмотреть возможность присвоить 155-й бригаде морской пехоты почетного наименования «Курское», — сказал Хинштейн.

«Действительно, морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. Также воюют и на этом участке боевого соприкосновения и морские пехотинцы Черноморского флота, 810-я бригада, и десантники, 106-я дивизия, 76-я дивизия и многие другие подразделения, не все они соответствующим образом будут отмечены. Ну а что касается просьбы морпехов-дальневосточников, то, безусловно, если тем более от них исходит, безусловно, их просьба будет удовлетворена со словами благодарности за все, что они делают для родины», — подчеркнул Путин.

И, конечно, сами жители Курской области в эти месяцы — образец стойкости перед лицом даже самых страшных невзгод, которые выпали на их долю.

«Люди, конечно, переносят все эти испытания и невзгоды мужественно и подтверждают все то, о чем говорили о них в прошлом, подтверждают сегодняшним своим поведением, отношением к тому, что происходит. Мы видим это, как они проходят через эти испытания», — сказал Путин.

Испытания обязательно закончатся. На протяжении всей нашей истории курская земля была и остается форпостом, который надежно защищает Россию от любых врагов.