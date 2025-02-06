Пока что неизвестно, были ли уничтожены образцы украинской техники в ходе атаки или только повреждены.
Фото, видео: Дмитрий Ягодкин/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские операторы FPV-дронов уничтожили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Соответствующее видео оказались в распоряжении 5-tv.ru.
На представленных кадрах можно увидеть, как беспилотники атакуют вражескую бронетехнику.
Пока что неизвестно, были ли уничтожены образцы украинской техники в ходе атаки или только повреждены.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ поразили военные аэродромы и места хранения беспилотников ВСУ.
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