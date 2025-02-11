Цель уничтожена — экипаж вертолета Ка-52м выполнил боевую задачу. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 43 0

Российские военные нанесли удар по технике боевиков ВСУ.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронированную технику, а также личный состав ВСУ.

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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